mVISE AG: mVISE AG veräußert Mehrheitsbeteiligung an Just Intelligence GmbH DGAP-Ad-hoc: mVISE AG / Schlagwort(e): Vertrag/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung mVISE AG: mVISE AG veräußert Mehrheitsbeteiligung an Just Intelligence GmbH 25.07.2018 / 14:06 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. mVISE AG veräußert Mehrheitsbeteiligung an Just Intelligence GmbH Düsseldorf, 25.07.2018. Die im Scale Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte mVISE AG (ISIN DE0006204589) hat heute einen Vertrag zum Verkauf der 78%-Beteiligung am Spezialist für Workforce Management-Systeme Just Intelligence GmbH mit Sitz in Hmaburg unterzeichnet. mVISE hatte sich 2014 zunächst mit 33,4% an der Just Intelligence beteiligt und diese Beteiligung weiter auf 78% ausgebaut. In der gemeinsamen Zeit gelang es die Software auch als SaaS Produkt anzubieten und für eine breitere Kundengruppe attraktiv zu machen. Im Rahmen der Stratgeie2018+ steht klar die Fokussierung auf Digitalisierung im Vordergrund. Der Verkauf der Just Intelligence GmbH war somit eine strategische Entscheidung im Einklang mit dieser Strategie. Käufer ist die catinedo AG, ebenfalls mit Sitz in Hamburg. Der Aufsichtsrat der mVISE AG hat dem Verkauf bereits zugestimmt. Die Veräußerung wird voraussichtlich im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2018 vollzogen. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Just Intelligence GmbH Die Just Intelligence GmbH ist 2011 im Rahmen eines MBO (Management Buyout) aus der D+S-Gruppe, einem der führenden deutschen Customer Service Dienstleister, hervorgegangen. Mit der aus der betrieblichen Praxis heraus entwickelten Software ICC bietet Just Intelligence eines der leistungsstärksten Systeme zur Planung und Steuerung von Contact Centern an. Das Unternehmen steht heute für intelligente Datenanalyse und Workforce Management-Lösungen. Zu den Kunden von Just Intelligence zählen führende Medienhäuser, Touristikunternehmen, Customer Service- und eCommerce-Dienstleister. Kontakt: Manfred Götz Telefon: +49 (211)78 17 80 - 0 E-Mail: presse@mvise.de 25.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: mVISE AG Wanheimer Str. 66 40472 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (211) 781780-0 Fax: +49 (211) 781780-78 E-Mail: presse@mvise.de Internet: www.mvise.de ISIN: DE0006204589 WKN: 620458 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 707821 25.07.2018 CET/CEST

