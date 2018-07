Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank nach endgültigen Zahlen für das zweite Quartal von 9,50 auf 10,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das finale Quartalsergebnis sei qualitativ leicht schwächer ausgefallen als dies zuvor ableitbar gewesen sei, schrieb Analyst Christian Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Kostenziel der Bank sei aber in Reichweite. Insgesamt wertet der Experte die Resultate positiv. Die Zielerhöhung begründete er mit niedriger unterstellten Eigenkapitalkosten./mis/edh Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0120 2018-07-25/14:32

ISIN: DE0005140008