Mainfirst hat Sartorius nach starker Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, auch wenn das Kursziel mit 150 Euro unverändert blieb. Der Aktie des Laborausrüsters mangele es an kurzfristigen Kurstreibern und so sei das Aufwärtspotenzial von nun an begrenzt, schrieb Analyst Markus Gola in einer am Mittwoch vorliegende Studie. Die starke Marktposition werde mittlerweile von den Anlegern deutlich besser wertgeschätzt. Mit höheren Zielen für den Bereich Bioprocess Solutions habe er bereits gerechnet./tih/bek

Datum der Analyse: 25.07.2018

ISIN DE0007165631

AXC0221 2018-07-25/14:35