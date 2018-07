Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen von STMicro auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal von STMicro habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die gute Nachfrage aus dem Automobil- und Industriesektor halte an. Daher ließen die Zahlen auch positive Rückschlüsse auf den deutschen Halbleiterkonzern zu./ajx/edh Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0124 2018-07-25/14:43

ISIN: DE0006231004