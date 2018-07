Viele Börsianer sind verwöhnt, wenn es um Boeing geht. Und so fällt die Aktie in einer ersten Reaktion auf richtig gute Quartalszahlen. Beim Gewinn pro Aktie wurden die Analysten-Prognosen um acht Cent übertroffen. Beim Umsatz wurden die Ziele für das laufende Jahr leicht erhöht, die Gewinnprognose wurde bestätigt. "Nur bestätigt" - und so sackt der Boeing-Kurs in den USA ab. Doch es gibt noch einen anderen Grund.

