Die NordLB hat die Einstufung für Hochtief nach Halbjahreszahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Baukonzern halte an seinem bisherigen Ausblick fest, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während die gemeinsame Übernahme von Abertis mit ACS und Atlantia vor der Finalisierung stehe, bleibe er mit Blick auf die geopolitische Lage bei seinem neutralen Votum für die Aktie./tih/mis Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0131 2018-07-25/15:10

ISIN: DE0006070006