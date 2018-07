Luxembourg/Berlin (ots) - Die Splendid Drinks hat mit ihrem Tochterunternehmen Splendid Drinks G+L Ost GmbH & Co. KG rückwirkend zum 01.01.2018 51% der Getränke Pfeifer Holding GmbH mit Sitz in Chemnitz übernommen und ihren Aktionsradius damit bis in die Mitte Deutschlands ausgedehnt. Getränke Pfeifer ist einer der führenden Getränkefachgroßhändler in Mitteldeutschland und steht für erstklassige Qualität bei Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Getränkehandel, Gastronomie, Veranstaltungsservice sowie Logistik.



Mit der mehrheitlichen Beteiligung an Getränke Pfeifer unterstreicht Splendid Drinks ihren Anspruch, ein flächendeckendes Netzwerk im Bereich Getränkefachgroßhandel und Getränkelogistik aufzubauen. "Unser Ziel ist es, einer der maßgeblichen Player für Gastronomie, Handel und das Impulsgeschäft zu werden", so Nicole Rezgui, Geschäftsführerin der Splendid Drinks Ost GmbH & Co. KG und der Splendid Drinks Deutschland GmbH. "Mit der Einbindung von Getränke Pfeifer in das Splendid Drinks Netzwerk können wir unsere Kompetenzen wie auch unsere Reichweite deutlich steigern und die Entwicklung in Richtung Flächendeckung erheblich beschleunigen. Der qualitative und quantitative Ausbau des Splendid Drinks Netzwerks bringt Vorteile für alle Seiten - Kunden, Getränkefachgroßhandel und Industrie." Um die steigenden Anforderungen der Kunden nach mehr Leistung bei gleichzeitig weniger Ansprechpartnern erfolgreich umsetzen zu können, sind Allianzen wie die mit Getränke Pfeifer ein wichtiger Schritt. "Der Einstieg eines starken Partners wie die Splendid Drinks und die zukünftig gemeinsame Marktbearbeitung eröffnen neue Wachstumschancen und Kundenpotenziale für alle Beteiligten", so Udo Pfeifer, geschäftsführender Gesellschafter der Getränke Pfeifer Holding GmbH, der auch weiterhin an Bord bleibt. Zur Getränke Pfeifer Holding GmbH gehören u.a. die Getränke Pfeifer GmbH mit der Getränkewelt GmbH, die Getränke Pfeifer Gera GmbH, die PN Logistik GmbH und die Spedition Pfeifer GmbH.



Über Splendid Drinks



Die Splendid Drinks Group, die mit der Splendid Drinks AG ihren Sitz in Luxemburg hat, verfügt über zwei Unternehmensbereiche: international vertreibt sie ihre eigenen Marken aus dem Bereich alkoholfreie Erfrischungsgetränke in mehr als 35 Ländern, in Deutschland steht sie für ein Netzwerk aus Getränkefachgroßhändlern und -logistikern, das kontinuierlich ausgebaut wird. Zum Leistungsspektrum gehören neben einem umfassenden Sortiment an Getränken auch Lebensmittel, Non-Food-Artikel und Tabakwaren für Gastronomie, Hotellerie und Impulsgeschäft. Darüber hinaus werden verschiedene Leistungsmodule für Gastronomie und Handel angeboten. Weitere Infos unter www.splendid-drinks.com.



OTS: Splendid Drinks AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114117 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114117.rss2



Pressekontakt: Splendid Drinks AG Sibylle Erler 5, rue Heienhaff L-1736 Senningerberg (Luxembourg) Tel.: +352/28 26 16-0 press@splendid-drinks.com