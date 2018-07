Noratis AG kauft 356 Wohnungen und 7 Gewerbeeinheiten in Frankfurt a.M. DGAP-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien Noratis AG kauft 356 Wohnungen und 7 Gewerbeeinheiten in Frankfurt a.M. 25.07.2018 / 15:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Noratis AG kauft 356 Wohnungen und 7 Gewerbeeinheiten in Frankfurt a.M. Eschborn, 25. Juli 2018 - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis") baut ihr Portfolio als Bestandsentwickler weiter deutlich aus. Am heutigen Tag wurde der notarielle Kaufvertrag für den Erwerb eines Wohnquartiers mit 356 Wohnungen, 7 Gewerbeeinheiten und 260 Stellplätzen unterzeichnet. Das Quartier befindet sich im Stadtgebiet von Frankfurt am Main und wurde im Jahr 1987 erstellt. Die Gesamtmietfläche beläuft sich auf rd. 24.200 m², der Leerstand liegt bei unter 5 Prozent. Noratis konnte das Quartier zu einem attraktiven Kaufpreis im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erwerben. Das Closing der Transaktion wird für Ende September 2018 erwartet. Unter Einbeziehung der aktuellen Transaktion hat Noratis seit Mai 2018 nahezu 900 Wohneinheiten erworben bzw. notariell gesichert und den Immobilienbestand somit auf fast 2.000 Wohneinheiten erhöht, deren zusätzliche Wertpotenziale durch die weitere Entwicklung der Objekte gehoben werden sollen. Ansprechpartner Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: noratis@edicto.de 25.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Noratis AG Hauptstraße 129 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20 E-Mail: info@noratis.de Internet: www.noratis.de ISIN: DE000A2E4MK4 WKN: A2E4MK Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 707867 25.07.2018 CET/CEST

ISIN DE000A2E4MK4

