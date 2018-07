Die NordLB hat das Kursziel für Deutsche Bank nach endgültigen Zahlen für das zweite Quartal von 11,50 auf 11,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Deutsche Bank stecke weiterhin im Umbaumodus, während die Mehrzahl der Wettbewerber dank der bereits zurückgewonnenen Ertragsstärke in den Ausbau ihres Geschäftsmodells investieren könne, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der unverändert schwachen Eigenkapitalrendite sei das niedrige Kursniveau angemessen./mis/edh Datum der Analyse: 25.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0145 2018-07-25/15:42

ISIN: DE0005140008