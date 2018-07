The NAGA Group AG: NAGA und der japanische Spielehersteller Asobimo starten weltweit ersten Marktplatz für virtuelle Güter DGAP-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Kooperation The NAGA Group AG: NAGA und der japanische Spielehersteller Asobimo starten weltweit ersten Marktplatz für virtuelle Güter 25.07.2018 / 16:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, Mittwoch, 25. Juli 2018 Die Hamburger THE NAGA Group AG (NAGA) hat den weltweit ersten transparenten Marktplatz für virtuelle Güter geschaffen. Wie das börsennotierte FinTech-Unternehmen nun zusammen mit dem japanischen Spielehersteller Asobimo Inc. mitteilte, wurde mit Petite Chronicle Online erstmals erfolgreich ein externes Spiel in die unabhängige Plattform für virtuelle Güter - NAGA VIRTUAL - vollkommen integriert. Petite Chronicle Online ist eines der populärsten Rollenspiele, das vom führenden japanischen Mobile Game Hersteller Asobimo - dem ersten offiziellen Partner von NAGA VIRTUAL - entwickelt wurde. NAGA VIRTUAL hat für Petite Chronicle Online einen Primär- und Sekundärmarkt geschaffen, der es Nutzern ermöglicht, sog. "Ingame-Items" (virtuelle Spielgegenstände) untereinander reibungslos und unkompliziert zu kaufen und zu verkaufen. Durch die Kooperation wird es für NAGA darüber hinaus einfacher, weitere Spiele in das Ökosystem von NAGA VIRTUAL zu integrieren. Katsunori Kondo, CEO von Asobimo, ist hocherfreut über die Leistung von NAGA VIRTUAL: "Die Implementierung von NAGA VIRTUAL schlägt eine bahnbrechende Entwicklung in Richtung eines legalen und offenen Marktplatzes für virtuelle Güter ein. Wir haben mit NAGA einen visionären Geschäftspartner gefunden, mit wir weiterhin gemeinsame Wege beschreiten möchten. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Erfolg hohe Wellen unter den Gamern schlagen wird". Yasin Sebastian Qureshi, Vorstand von NAGA, sieht die Kooperation unter einem guten Stern: "Diese Entwicklung stellt für das Projekt einen gewaltigen Meilenstein dar, denn sie markiert nicht nur den operativen Start von NAGA VIRTUAL, der ersten unabhängigen Plattform für virtuelle Güter, sondern beweist darüber hinaus, dass unsere revolutionäre Vision umsetzbar ist". Für André Rupp, Director of Business Development bei NAGA VIRTUAL, sind diese Entwicklungen allerdings erst der Anfang: "Wir sind sehr erfreut über diesen bahnbrechenden Schritt. Damit ermöglichen wir es Spielern unterschiedlicher Spiele, ihre Ingame-Items in einem fairen, sicheren und legalen Umfeld zu handeln. Wir sind daher sehr zuversichtlich, dass wir in Zukunft weitere namhafte Spielehersteller ins Boot holen können." Zeichen (mit Leerzeichen): 2.338 _____________________________ Tags, Stichworte: The NAGA Group NAGA NAGA VIRTUAL Virtuelle Güter Asobimo Yasin Sebastian Qureshi Benjamin Bilski André Rupp ______________________________ THE NAGA GROUP AG: Die THE NAGA GROUP AG wurde im August 2015 von Yasin Sebastian Qureshi, Benjamin Bilski und Christoph Brück gegründet. Zum Ziel gesetzt hat sich das Unternehmen die Entwicklung, Vermarktung und das Wachstum disruptiver Anwendungen für Finanztechnologie voranzutreiben und damit aktiv am Wandel und an der Öffnung des bestehenden Finanzsystems mitzuwirken. Das Wort "NAGA" ist Sanskrit und bedeutet "Kobra Schlange". Es ist zudem der Name der weltweit schärfsten Chili-Sorte. Link zur THE NAGA GROUP AG Webseite: https://www.naga.com ______________________________ Kontakt: The NAGA Group AG Alexander Braune Neustädter Neuer Weg 22 20459 Hamburg E: press@naga.com UBJ. GmbH Ingo Janssen Haus der Wirtschaft Kapstadtring 10, 22297 Hamburg T: 040 6378 5410 E: ir@ubj.de 25.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: The NAGA Group AG Neustädter Neuer Weg 22 20459 Hamburg Deutschland E-Mail: info@thenagagroup.com Internet: www.thenagagroup.com ISIN: DE000A161NR7 WKN: A161NR Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 707859 25.07.2018

