Der TV-Modelwettbewerb für kurvige Frauen



- Ausstrahlung: Donnerstag, 26. Juli 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Die erfolgreiche RTL II-Castingshow "Curvy Supermodel" geht in die dritte Runde. Für die erste Casting-Sendung reisen ausgewählte Kandidatinnen zu den Auditions in Düsseldorf, um ihre Kurven in Szene zu setzen und die Jury von ihrem Modelpotenzial zu überzeugen.



In der ersten Casting-Sendung von "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." können Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka und Oliver Tienken das Eintreffen der ersten Kandidatinnen kaum erwarten. Bisher kennt die Jury die jungen Frauen nur von ihren Bewerbungsfotos und hat anhand dieser bereits eine Vorauswahl getroffen. Die vielversprechendsten Bewerberinnen erhielten eine Einladung zum Casting.



Ungeschminkt und ohne aufwändiges Styling reisen die aufgeregten Kandidatinnen nach Düsseldorf. Dort erwartet sie die erste Überraschung: Ein professionelles Styling von einem Experten-Team. Zudem müssen sie den perfekten Look für ihren Auftritt wählen, denn der erste Eindruck zählt. Wie entscheiden sich die Kandidatinnen? Wählen sie ein elegantes Abendoutfit oder doch freizügige Bademode?



In der Audition geht es für die jungen Frauen zunächst einzeln auf den Laufsteg. Nur wenn sie mindestens drei der vier Juroren überzeugen, qualifizieren sie sich für die nächste Runde. Wer es in den Recall schafft, muss sich direkt zwei Challenges stellen, denn in den einstudierten Gruppenwalk ist auch direkt ein Fotoshooting integriert. Wer meistert auch diese Aufgabe mit Bravour und für wen ist der Traum vom "Curvy Supermodel" heute schon zu Ende?



Über "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig"



Immer mehr renommierte Modemarken produzieren inzwischen Fashion in "großen Größen". Die Branche braucht ständig neue Gesichter und Models mit "Sanduhrsilhouette" haben beste Aussichten auf eine steile Karriere. Mit dem TV-Modelwettbewerb "Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig." bietet RTL II ihnen die Chance ihres Lebens und zeigt, dass sich Schönheit nicht mit dem Maßband messen lässt. Die Juroren Angelina Kirsch, Jana Ina Zarrella, Jan Kralitschka und Oliver Tienken begleiten die Kandidatinnen bei typischen Aufgaben und Herausforderungen aus dem Curvy Model Business. Jede Woche sinkt die Zahl der Hoffnungsvollen, bis im großen Finale für eine von ihnen die Erfolgskurve in ungeahnte Höhen schießt. Doch der Weg zum Sieg ist hart und auch für Curvy Models gilt: Disziplin ist Grundvoraussetzung für eine steile Karriere und nicht jede Kandidatin hat das Zeug zum Model.



