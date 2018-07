Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis") baut ihr Portfolio als Bestandsentwickler weiter deutlich aus, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Am heutigen Tag wurde der notarielle Kaufvertrag für den Erwerb eines Wohnquartiers mit 356 Wohnungen, 7 Gewerbeeinheiten und 260 Stellplätzen unterzeichnet. Das Quartier befindet sich im Stadtgebiet von Frankfurt am Main und wurde im Jahr 1987 erstellt. Die Gesamtmietfläche beläuft sich auf rd. 24.200 m², der Leerstand liegt bei unter 5 Prozent. Noratis konnte das Quartier zu einem attraktiven Kaufpreis im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erwerben. Das Closing der Transaktion wird für Ende September 2018 erwartet. Unter Einbeziehung der aktuellen Transaktion hat Noratis seit Mai 2018 nahezu 900 Wohneinheiten erworben bzw. notariell gesichert und den Immobilienbestand somit auf fast 2.000 Wohneinheiten erhöht, deren zusätzliche Wertpotenziale durch die weitere Entwicklung der Objekte gehoben werden sollen. (25.07.2018/alc/n/a) ...

