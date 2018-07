Pressemitteilung der PNE AG:

PNE erhöht WKN-Anteil auf 100%

- PNE erwirbt die verbliebenen 10,9% an WKN AG

- Zusätzliche Synergien und Produktivitätssteigerungen erwartet

Der international tätige Projektentwickler PNE AG hat im Rahmen der Umsetzung der Strategie "Scale Up" seine Anteile an der Tochtergesellschaft WKN AG mit Sitz in Husum von 89,1% auf 100% erhöht.

PNE hatte sich in einem ersten Schritt in 2013 an der WKN AG beteiligt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...