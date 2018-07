Der Kreditvermittler Creditshelf hat am Mittwoch ein solides Debüt an der Frankfurter Börse gegeben. Nachdem die Aktie am Vormittag zunächst unter Druck geraten ist, notiert sie inzwischen wieder oberhalb des Ausgabepreises von 80 Euro. Im Interview mit DER AKTIONÄR TV hat sich Vorstandschef Tim Thabe "sehr zufrieden" mit dem Börsengang gezeigt.

Den vollständigen Artikel lesen ...