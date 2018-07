Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Am 24. Juli 2018 starten in Köln und Umgebung die Dreharbeiten für "Die Sterne über uns", das Spielfilm-Debüt von Jungregisseurin Christina Ebelt. Neben Franziska Hartmann und dem Jungdarsteller Claudio Magno stehen in der Koproduktion mit dem Kleinen Fernsehspiel des ZDF unter anderen Kai Ivo Baulitz sowie Elias Reichert in Köln und Umgebung vor der Kamera. Christina Ebelt schrieb mit Franziska Krentzien das Drehbuch.



Erzählt wird die Geschichte der alleinerziehenden Mutter Melli (Franziska Hartmann), die ihre Wohnung verloren hat und nur ein Zelt im Wald für sich und ihren Sohn Ben (Claudio Magno) findet, um der Obdachlosigkeit zu entgehen. Die beiden haben zunächst Grund zur Hoffnung auf eine bessere Bleibe, denn Melli tritt gerade eine neue Stelle als Flugbegleiterin an. Mit ihrem Arbeitsvertrag geht sie auf Wohnungssuche, doch so leicht gelingt der Neustart nicht. Während Ben das Ganze als großes Abenteuer wahrnimmt, verstärkt sich der Druck auf die junge Frau zusehends. Jugendamt und Arbeitgeber sitzen ihr im Nacken und zwingen sie zu immer härteren Entscheidungen.



"Die Sterne über uns" wird von der 2Pilots Filmproduktion GmbH (Produzenten: Harry Flöter und Jörg Siepmann) in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel sowie in Zusammenarbeit mit ARTE hergestellt, unterstützt von der Film- und Medienstiftung NRW sowie Creative Europe. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 8. August 2018. Die Redaktion haben Lucas Schmidt und Claudia Tronnier für ZDF/Das kleine Fernsehspiel und Doris Hepp für ZDF/ARTE.



http://twitter.com/ZDFpresse



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartner: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/diesterneueberuns



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121