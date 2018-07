Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Oberbank AG VZ +0,61% auf 83, davor 11 Tage ohne Veränderung , Bawag Group -0,05% auf 38,98, davor 3 Tage im Plus (1,09% Zuwachs von 38,58 auf 39), voestalpine -1,38% auf 41,33, davor 3 Tage im Plus (3,35% Zuwachs von 40,55 auf 41,91), Sanochemia -1,57% auf 1,88, davor 3 Tage im Plus (9,77% Zuwachs von 1,74 auf 1,91), SBO -2,91% auf 100, davor 3 Tage im Plus (2,39% Zuwachs von 100,6 auf 103), Polytec +0,31% auf 13,06, davor 3 Tage im Minus (-1,81% Verlust von 13,26 auf 13,02). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Oberbank AG Stamm (bester), ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: RBI (1 Platz gutgemacht, von 16 auf 15); dazu, VIG (-1, von 15 auf 16). 1. Verbund ( 66,99%)2. SBO ( 17,65%)3. CA Immo (...

Den vollständigen Artikel lesen ...