Berlin (ots) - Die Furcht fährt mit auf Berlins Straßen: Der Berliner "Tagesspiegel" (Sonnabendausgabe) hat 5000 Berliner Fahrradfahrer nach ihren Erfahrungen befragt - rund zwei Drittel gaben an, Angst im Straßenverkehr zu haben. Mehr als 90 Prozent der Befragten empfinden zu eng überholende Autos dabei als Hauptgefahr. In einem großangelegten Versuch hat der "Tagesspiegel" daher nun erstmals erfasst, wie nah Rad- und Autofahrer sich in der Stadt wirklich kommen. Dafür wurden 100 Testfahrer aus allen Bezirken zwei Monate lang mit Abstandssensoren ausgerüstet. Fast 17.000 Überholvorgänge wurden ausgewertet.



https://www.tagesspiegel.de/berlin/projekt-radmesser-mehr-als-die- haelfte-der-berliner-radfahrer-wird-zu-eng-ueberholt/23702706.html



