Morgan Stanley senkt Henkel auf 'Underweight' - Ziel 100 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Henkel von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 125 auf 100 Euro gesenkt. Die Aktien des Konsumgüterkonzerns erschienen zwar günstig bewertet, doch lasse das Wachstum im Consumer-Geschäft nach und die Profitabilität nähere sich dem Höhepunkt, begründete Analyst Richard Taylor in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Abstufung.

Mainfirst senkt Sartorius nach gutem Lauf auf 'Neutral'

FRANKFURT - Mainfirst hat Sartorius nach starker Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft, auch wenn das Kursziel mit 150 Euro unverändert blieb. Der Aktie des Laborausrüsters mangele es an kurzfristigen Kurstreibern und so sei das Aufwärtspotenzial von nun an begrenzt, schrieb Analyst Markus Gola in einer am Mittwoch vorliegende Studie. Die starke Marktposition werde mittlerweile von den Anlegern deutlich besser wertgeschätzt. Mit höheren Zielen für den Bereich Bioprocess Solutions habe er bereits gerechnet.

Kepler Cheuvreux senkt Klöckner & Co auf 'Hold' - Ziel 12 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Klöckner & Co nach Zahlen für das zweite Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 12,00 Euro gesenkt. Das zweite Quartal des Stahlhändlers sei besser als erwartet ausgefallen, der Aktie dürften nun aber die positiven Kurstreiber fehlen, begründete Analyst Rochus Brauneiser sein neues Votum in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

CFRA hebt LVMH auf 'Buy' und Ziel auf 340 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat LVMH nach Halbjahreszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 270 auf 340 Euro angehoben. Die Rekordergebnisse des Luxusgüterkonzerns drängten die Sorgen über den internationalen Handelskonflikt in den Hintergrund, schrieb Analyst Adrian Ng in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

SocGen hebt UBS auf 'Buy' und Ziel 17 Franken

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat UBS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,50 auf 17,00 Franken angehoben. Die Qualität der Gewinne im zweiten Quartal sei zwar ein wenig zweifelhaft, doch gewinne die Bank bei Aktienrückkäufen Schwung, schrieb Analyst Andrew Lim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem wegen letzterem habe er seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie angehoben.

Metzler hebt Fraport auf 'Buy' - Ziel 93,50 Euro

- Metzler hat Fraport vor Zahlen zum zweiten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 92,00 auf 93,50 Euro angehoben. Es sei möglich, dass der Flughafenbetreiber seine Jahresziele hochsetze, schrieb Analyst Guido Hoymann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Equinet senkt Dürr auf 'Accumulate' und Ziel auf 43 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Dürr vor Zahlen von "Buy" auf "Accumulate" abgestuft und das Kursziel von 57 auf 43 Euro gesenkt. Die Gewinne des Anlagen- und Maschinenbauers dürften sich im zweiten Quartal zwar erholt haben, vielleicht aber langsamer als gedacht, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Grund sei, dass die Tochter Homag ihr Umsatzpotenzial nicht entfalten könne und unter höheren Kosten leide. Das traditionelle Geschäft von Dürr mit Lackieranlagen dürfte sich weiter beständig entwickelt haben.

Lampe senkt Symrise auf 'Verkaufen' - Ziel 66 Euro

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat Symrise aus Bewertungsgründen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel auf 66 Euro belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller dürfte unter steigenden Rohstoffkosten leiden und die Aktie sei deutlich über das Kursziel hinaus gestiegen, schrieb Analyst Heiko Feber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er senkte seine Gewinnschätzungen für 2018 und die Folgejahre.

RBC senkt Rio Tinto auf 'Underperform' - Ziel 3400 Pence

NEW YORK - Das Analysehaus RBC hat Rio Tinto von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 3900 auf 3400 Pence gesenkt. Zugleich wurde die Aktie mit Blick auf die langfristige Entwicklung in die "European Large Cap Best Ideas List" genommen. Der Wert der Aktie werde auch langfristig gesehen vom Markt falsch eingeschätzt, hieß es dazu. Das Rohstoffunternehmen sei der Schwäche des Eisenerzmarktes besonders stark ausgesetzt, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der hohen Prämie im Vergleich zu dem Sektor dürfte sich die Bewertung anpassen.

DZ Bank senkt fairen Wert für DWS auf 29 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DWS nach Zahlen von 32 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Fondsanbieter habe zwar beim Vorsteuergewinn die Erwartungen erfüllt, ein erneuter Nettomittelabfluss sei aber enttäuschend, schrieb Analyst Christian Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das angepeilte Jahresziel für die Nettomittelzuflüsse sei damit im Jahr 2018 nicht mehr erreichbar. Er senkte seine Gewinnschätzungen.

