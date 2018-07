Stürmer André Schürrle von Borussia Dortmund spielt in den kommenden beiden Saisons für den FC Fulham. Der 27-Jährige werde "vorbehaltlich der Klärung letzter Details" für zwei Jahre an den Premier-League-Aufsteiger verliehen, teilte der BVB am Mittwochabend mit. "Wir bedanken uns bei André für das bisherige Engagement und wünschen ihm alles erdenklich Gute für seine Zeit in London", wird Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc in der Vereinsmitteilung zitiert.

Schürrle hat bereits Erfahrung in der Premier League. Von 2013 bis Anfang 2015 spielte er anderthalb Jahre für den ebenfalls in London ansässigen FC Chelsea, bevor er zum FC Wolfsburg wechselte.

Bei seinem Wechsel von Wolfsburg zu Borussia Dortmund vor zwei Jahren war Schürrle mit 30 Millionen der teuerste Zugang des BVB. Doch die damit verbundenen Erwartungen konnte der Weltmeister von 2014 nicht erfüllen. Unter dem neuen Trainer Lucien Favre sah er offenbar keine große Perspektive. Zunächst war Schürrle mit ins Trainingslager in die USA gereist, dann aber für Verhandlungen freigestellt worden. Beim Test gegen Manchester City am Samstag war er schon nicht mehr im Kader./the/DP/he

