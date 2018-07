London (ots/PRNewswire) -



Stenn International Ltd. ("Stenn"), ein Anbieter von Lösungen zur

Handelsfinanzierung auf globalen Märkten, gab heute den Abschluss

einer Senior-Finanzierungsfazilität mit der Natixis S.A.

("Natixis") bekannt. Mit einer anvisierten Größe von bis zu 500

Millionen Dollar wird die Fazilität Stenn zusätzliche Kapazitäten

bereitstellen, um Anbietern und Käufern im internationalen Handel

Betriebskapitallösungen zu liefern.



Die Natixis-Fazilität, die duch eine

Handelsfinanzierungsversicherung des internationalen Versicherers AIG

abgesichert ist, dient der Aufstockung der

300-Millionen-Dollar-Plattform, die von Stenn und Crayhill Capital

Management LP ("Crayhill") im Jahr 2016 aufgelegt wurde. Crayhill,

ein kreditfokussiertes Alternative-Asset-Management-Unternehmen,

spielte eine aktive Rolle bei der Absicherung der Natixis-Fazilität

und wird auch weiterhin als Kapitalpartner und Berater für Stenn

tätig sein.



Die neue Senior-Finanzierung ermöglicht es Stenn, seine

Finanzierungslösungen auf zusätzliche Kunden und geografische Märkte

auszuweiten, welche derzeit im Bereich der herkömmlichen

Bankfinanzierung unterversorgt sind. Stenn verzeichnet eine steigende

Nachfrage nach flexiblen kurzfristigen Finanzierungen im

internationalen Handel, sowohl von Anbieter- als auch von

Käuferseite.



Die Stenn-Programme bieten bei grenzüberschreitenden

Handelstransaktionen Cashflow-Vorteile für beide Parteien. Die

Anbieter werden sofort bezahlt, sobald die Ware versendet wird,

während die Käufer die Möglichkeit haben, zu einem späteren Zeitpunkt

zu zahlen. Stenn finanziert Unternehmer jeglicher Größe, welche in

zahlreichen Bereichen und Wirtschaftssektoren tätig sind. Zu den

gegenwärtigen Kunden zählen weltweit führende Anbieter in den

Bereichen, Einzelhandel, Großhandel, Fertigung und

Industrietechnologie.



"Im Hinblick auf die zunehmende Globalisierung der Lieferketten,

die Basel-III-Einschränkungen bei der Handelsfinanzierung und die

globalen Verschiebungen bei den Tarifregulierungen sind die Banken

gezwungen, ihre Beteiligung in einigen Segmenten der

Handelsfinanzierung einzuschränken, wie zum Beispiel beim Handel

zwischen aufstrebenden und entwickelten Volkswirtschaften", sagte

Greg Karpovsky and Andrey Polevoy, Stenn's Co-Founders. "Dies schafft

eine Marktlücke, bei der Stenn, mit der Unterstützung von Crayhill,

Natixis und AIG, gut aufgestellt ist, um zu einem weltweit führenden

Anbieter zu werden."



"Stenn bietet Betriebskapital für Unternehmen aller Art und auf

der ganzen Welt an, von Großunternehmen bis hin zu kleinen und

mittleren Unternehmen, die keinen geeigneten Zugang zu

grenzüberschreitenden Handelsfinanzierungen haben", sagte Kerstin C.

Braun, Präsidentin von Stenn. "Mit dieser neuen Fazilität sind wir

besser denn je aufgestellt, um diese Finanzierungslücken zu füllen."



"Diese Senior-Fazilität versetzt Stenn in die Lage, seine weltweit

führende Stellung im unterversorgten Markt für internationale

Handelsfinanzierung zu behaupten", sagte Josh Eaton, Managing Partner

von Crayhill. "Mit seinem erfahrenden Team, End-to-End-Systemen,

Risikomanagement-Kontrollen und diesem expandierenden Kapitalprogramm

ist Stenn gut aufgestellt, um Marktanteile zu gewinnen und die erste

Wahl für Finanzierungen unter Anbietern von Gebrauchs- und

Industriegüter zu werden."



Emmanuel Issanchou, Global Head of Structured Credit & Solutions

bei Natixis fügte dem hinzu: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit

mit Stenn, Crayhill und AIG bei dieser Transaktion, die in Einklang

mit unserer Strategie steht, die wachsende Einlagenumschichtung der

Wirtschaft zu finanzieren. Diese einmalige multi-jurisdiktionelle

Verbriefung von grenzüberschreitenden Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen ist konzipiert, um Stenns Wachstum zu fördern, indem seine

spezifischen Geschäftsanforderungen erfüllt werden. Wir hoffen, dass

dies den Beginn einer florierenden Partnerschaft zwischen Natixis und

Stenn markieren wird."



"Wir freuen uns, diese Handelsversicherung als Speziallösung

bereitzustellen, um die Natixis-Senior-Fazilität mit

Kreditrisikominderung nach Basel III für Natixis als Geldgeber sowie

mit einer effizienten First-Loss-Struktur mit umfassenden

Auswahlkriterien für Stenn zu fördern, was das Unternehmen in die

Lage versetzen wird, seine kurzfristigen Handelsfinanzierungen zu

erweitern", sagte Oliver Lambert, Director AIG Trade Finance Ltd.



Um den globalen Markt bedienen zu können, hat Stenn sein Senior

Leadership mit Erfahrung in den Bereichen Handelsfinanzierung,

Kredit- und Geschäftsexpansion ausgestattet, in Technologien

investiert, die ein schnelles und effektives Management von

Transaktionen ermöglichen, bei gleichzeitiger Kontrolle der Risiken,

und das Unternehmen hat seine Präsenz in größeren Volkswirtschaften

auf der ganzen Welt etabliert, um die Verkäufer und Käufer besser

bedienen zu können.



Über Stenn International Ltd.



Die Stenn International Ltd., mit Sitz im Vereinigten Königreich,

ist ein bankfremder Anbieter von Handelsfinanzierungen mit

Spezialisierung auf den grenzüberschreitenden Warenverkehr. Stenns

Handelsfinanzierungslösungen sind umfassend und können miteinander

kombiniert werden, um die gesamte Lieferkette abzudecken, von der

Bestellung bis zur Lieferung der Waren. Innovative Praktiven erlauben

es Stenn, in Sektoren und geografischen Regionen zu finanzieren, die

zum gegenwärtigen Zeitpunkt innerhalb des weltweiten Handels nicht

bedient werden. Das Unternehmen ist global tätig, mit Standorten in

Los Angeles, Dallas, New York, London, Hamburg, Stuttgart, Singapur,

Hongkong, Shanghai, Guangzhou und Chongqing. Weitere Informationen

unter http://www.stenn.com.



Ansprechpartnerin für Medien bei der Stenn International Ltd.



Sue Hinton



sue.hinton@stenn.com



+1-917-362-4518



Über Crayhill Capital Management LP



Die Crayhill Capital Management LP, mit Sitz in New York, ist ein

Alternative-Asset-Management-Unternehmen, das sich auf durch

Vermögenswerte gesicherte Privatkredit-Gelegenheiten spezialisiert

hat. Das Unternehmen ist seit August 2015 auf dem Markt tätig und ist

bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC als Anlageberater registriert.

Crayhill ist bestrebt, Kapitallösungen über maßgeschneiderte

Finanzstrukturen zu bieten, und konzentriert sich dabei auf Märkte in

Nordamerika, Lateinamerika und Europa. Seine durch Vermögenswerte

gesicherte Investment-Strategien gründen auf umfassenden

Branchenkenntnisse und Beziehungen auf den Märkten für strukturierte

und Spezialfinanzierungen. Das Investment-Verfahren von Crayhill

konzentriert sich auf Fundamentalanalysen von Kreditsicherheiten

kombiniert mit einer aktiven Strukturierung, mit einem Schwerpunkt

auf Vermögenssicherung und Kapitalerhalt. Weitere Informationen

finden Sie unter http://www.crayhill.com oder schreiben Sie eine

E-Mail an info@crayhill.com.



Ansprechpartner für Medien bei der Crayhill Capital Management LP



Zach Kouwe



Dukas Linden Public Relations



zkouwe@dlpr.com



+1-646-808-3665



Über Natixis



Natixis ist der Arm für International Corporate und Investment

Banking, Asset Management, Versicherungen und Finanzdienstleitungen

der Groupe BPCE, dem zweitgrößten Bankenkonzern in Frankreich, mit 31

Millionen Kunden, die auf zwei Privatkundenbanken-Netzwerke verteilt

sind, Banque Populaire und Caisse d'Epargne.



Mit mehr als 21.000 Mitarbeitern verfügt Natixis auf zahlreichen

Gebieten über fundiertes Fachwissen, welche in vier

Hauptgeschäftsbereiche unterteilt sind: Anlage- und

Vermögensverwaltung, Corporate und Investment Banking, Versicherungen

und Spezialfinanzdienstleistungen.



Als Global Player hat Natixis seinen eigenen Kundenstamm,

bestehend aus Unternehmen, Finanzinstituten und institutionellen

Anlegern, sowie einen Kundenstamm, bestehend aus Privatpersonen,

Freiberuflern sowie kleine und mittlere Unternehmen der Banknetzwerke

der Groupe BPCE.



Die Gesellschaft ist an der Pariser Börse notiert und verfügt über

eine solide Finanzierungsgrundlage mit einem CET1-Kapital nach Basel

III[(1)] in Höhe von 11,7 Milliarden Euro, eine

Basel-III-CET1-Ratio[(1)] von 10,7 Prozent und qualitative

Langfristratings (Standard & Poor's: A / Moody's: A1 / Fitch Ratings:

A).



[(1)] Basierend auf den CRR-CRD4-Regeln (Stand 26. Juni 2013),

einschließlich der dänischen Verpflichtung - ohne Phase-in.



Zahlen auf dem Stand vom 31. März 2018



Ansprechpartnerin für Medien bei Natixis



Sarah Whitehead



sarah.whitehead@moorgategroup.com



+44(0)-20-7377-4991



Über AIG



Die American International Group, Inc. (AIG) ist eine weltweit

führende Versicherungsgesellschaft. Die AIG wurde 1919 gegründet und

ihre Mitgliedsgesellschaften bietet heute eine große Bandbreite an

Sach- und Unfallversicherungen, Lebensversicherungen,

Altersvorsorgeprodukten und andere Finanzdienstleistungen für Kunden

in mehr als 80 Ländern und Rechtsordnungen an. Zu diesem

breitgefächerten Angebot gehören Produkte und Dienstleistungen, die

Geschäfts- und Privatkunden dabei unterstützen, ihre Vermögenswerte

zu schützen, sich gegen Risiken abzusichern und für das Alter

vorzusorgen. Die Stammaktien der AIG sind an der New York Stock

Exchange und an der Tokyo Stock Exchange notiert.



Weitere Informationen über AIG finden Sie unter http://www.aig.com

| YouTube: http://www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance

http://www.twitter.com/AIGinsurance | LinkedIn:

http://www.linkedin.com/company/aig. Diese Links enthalten weitere

Informationen über AIG und sind ein zusätzlicher Service. Die auf

diesen Websites zu findenden Informationen gelten nicht als

Bestandteil dieser Pressemitteilung.



AIG ist der Marketingname für das weltweite Versicherungsgeschäft

der American International Group, Inc., das Sach- und

Unfallversicherungen, Lebensversicherungen, Altersvorsorgeprodukte

und allgemeine Versicherungsprodukte umfasst. Weitere Informationen

finden Sie auf der Website des Unternehmens http://www.aig.com. Alle

Produkte und Dienstleistungen werden von Tochtergesellschaften oder

verbundenen Unternehmen der American International Group, Inc.

erbracht bzw. zur Verfügung gestellt. Produkte und Dienstleistungen

sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar und der

Deckungsumfang unterliegt den Bestimmungen des jeweiligen

Versicherungsscheins. Versicherungsfremde Produkte und

Dienstleistungen können von unabhängigen Dritten erbracht bzw. zur

Verfügung gestellt werden. Bestimmte Deckungen im Bereich Sach- und

Unfallversicherung können von Rückversicherungen bereitgestellt

werden. Rückversicherer sind in der Regel nicht an staatlichen

Garantiefonds beteiligt, und die Versicherungsnehmer genießen daher

nicht den Schutz solcher Fonds.



