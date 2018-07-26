FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.07.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 27.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.07.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.07.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
PAD XFRA US7010811013 PARKER DRILLING DL-,1666
MTR XFRA GB0009067447 MOTHERCARE PLC LS-,50
ELN XFRA DE000A0WMJQ4 ELANIX BIOTECHN.AG
AGB1 XFRA AT0000603709 AGRANA BET.AG INH.
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AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.07.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
PAD XFRA US7010811013 PARKER DRILLING DL-,1666
MTR XFRA GB0009067447 MOTHERCARE PLC LS-,50
ELN XFRA DE000A0WMJQ4 ELANIX BIOTECHN.AG
AGB1 XFRA AT0000603709 AGRANA BET.AG INH.