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AGRANA BETEILIGUNGS-AG
AGRANA BETEILIGUNGS-AG Chart 1 Jahr
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ELANIX BIOTECHNOLOGIES AG2,90-3,01 %
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PARKER DRILLING COMPANY0,257+9,36 %