TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen am Donnerstag negative Vorzeichen. Händler verweisen unter anderem auf die Abwertung des US-Dollar, die die Währungen der Region im Gegenzug aufwerten lässt. Auch die US-Anleiherenditen sind gesunken. Daneben dämpft der Handelskonflikt zwischen den USA und China die Stimmung, der immer noch nicht beigelegt ist, während die EU und die USA in ihrem Zollstreit am Mittwochabend eine Lösung gefunden haben.

So soll unter anderem auf einen fast vollständigen Abbau von gegenseitigen Restriktionen im Handel mit Industriegütern hingearbeitet werden, wie US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach Gesprächen im Weißen Haus mitteilten. Trump stellte auch die Rücknahme der US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium in Aussicht.

Fanuc klagt über Folgen des Handelsstreits - Aktie unter Druck

In Tokio verliert der Nikkei-225-Index 0,1 Prozent auf 22.592 Punkte, nachdem der Dollar von Kursen um 111,30 Yen am Mittwoch auf nunmehr 110,80 Yen gefallen ist. Ein starker Yen schwächt die Wettbewerbsposition exportorientierter japanischer Unternehmen auf den internationalen Märkten.

So büßen die Aktien des Maschinenbaukonzerns Fanuc 3,1 Prozent ein. Fanuc berichtete überdies von auffälliger Zurückhaltung chinesischer Kunden. Diese zögerten wegen des Handelsstreits zwischen China und den USA mit Neubestellungen. Die Analysten von Nomura nehmen diese Aussagen zum Anlass, die Fanuc-Aktie auf Reduce von Neutral abzustufen.

Der Kurs des Pharmaherstellers Eisai, der am Vortag noch von guten Geschäftszahlen seines US-Entwicklungspartners Biogen profitierte, stürzt um über 13 Prozent ab. Die US-Gesundheitsbehörde FDA fordert zusätzliche Tests des Alzheimer-Medikaments, das Biogen und Eisai gemeinsam entwickelt haben.

Deutlicher als in Tokio geht es an den chinesischen Börsen nach unten. In Schanghai fällt der Composite-Index um 0,6 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong gibt um 0,7 Prozent nach. Verkauft werden unter anderem Aktien von Banken, nachdem diese in den vergangenen Tagen von der Hoffnung auf weniger strenge regulatorische Vorgaben nach oben getragen wurden. So verbilligen sich ICBC in Hongkong um 0,7 Prozent und HSBC um 0,9 Prozent.

Daneben verzeichnen Stahlwerte Kursverluste, nachdem die chinesischen Stahl- und Eisenerzpreise gesunken sind. Angang Steel geben um 2,1 Prozent nach.

Die Aktie des Internetgiganten Tencent fällt um 2 Prozent. Hier dürften die enttäuschende Geschäftszahlen und die Gewinnwarnung von Facebook belasten. Tencent bietet in Asien ein breites Spektrum an Internetdiensten an, darunter soziale Netzwerke sowie Chat- und Kurznachrichtendienste.

Gegen die negative Tendenz in der Region legen die Aktienkurse im südkoreanischen Seoul zu. Der Kospi gewinnt 0,6 Prozent. Hier stützt das Plus der SK-Hynix-Aktie von 2,7 Prozent. Der Chiphersteller hat das zweite Quartal mit einem Rekordergebnis abgeschlossen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.246,50 -0,02% +2,99% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.591,55 -0,10% -0,76% 08:00 Kospi (Seoul) 2.286,51 +0,59% -7,33% 08:00 Schanghai-Comp. 2.885,29 -0,63% -12,78% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.707,91 -0,74% -5,61% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.330,14 +0,10% -3,21% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.764,44 +0,04% -2,16% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10.00 Uhr % YTD EUR/USD 1,1733 +0,1% 1,1726 1,1688 -2,4% EUR/JPY 129,97 -0,1% 130,06 130,06 -3,9% EUR/GBP 0,8887 -0,0% 0,8889 0,8889 -0,0% GBP/USD 1,3202 +0,1% 1,3191 1,3150 -2,4% USD/JPY 110,77 -0,1% 110,91 111,25 -1,6% USD/KRW 1119,05 +0,1% 1118,19 1125,97 +4,8% USD/CNY 6,7711 +0,0% 6,7697 6,7840 +4,1% USD/CNH 6,7765 +0,2% 6,7599 6,7912 +4,0% USD/HKD 7,8469 +0,0% 7,8458 7,8458 +0,4% AUD/USD 0,7442 -0,0% 0,7444 0,7404 -4,8% NZD/USD 0,6840 +0,1% 0,6836 0,6800 -3,7% Bitcoin BTC/USD 8.197,55 -0,9% 8.270,27 8.284,53 -40,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,36 69,30 +0,1% 0,06 +17,4% Brent/ICE 74,36 73,93 +0,6% 0,43 +15,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.231,67 1.231,63 +0,0% +0,04 -5,5% Silber (Spot) 15,60 15,61 -0,0% -0,01 -7,9% Platin (Spot) 842,10 844,00 -0,2% -1,90 -9,4% Kupfer-Future 2,83 2,81 +0,8% +0,02 -15,1% ===

