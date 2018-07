Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hochtief nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 164 Euro belassen. Diese seien stark ausgefallen, schrieb Analystin Saravana Bala in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So habe der Nettogewinn des Infrastrukturkonzerns um etwa 10 Prozent über der Durchschnittsprognose der Analysten gelegen. Beeindruckend sei die Verbesserung der Marge, die Nettobarmittel hätten sich im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt./bek/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-07-26/08:47

ISIN: DE0006070006