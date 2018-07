Intershop veröffentlicht vorläufige Halbjahreszahlen und passt Prognose für 2018 an Cloud-Ausrichtung an DGAP-Ad-hoc: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognoseänderung Intershop veröffentlicht vorläufige Halbjahreszahlen und passt Prognose für 2018 an Cloud-Ausrichtung an 26.07.2018 / 09:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Jena, 26. Juli 2018 - Die INTERSHOP Communications AG (ISIN: DE000A0EPUH1) hat im ersten Halbjahr 2018 auf Basis vorläufiger Zahlen Umsatzerlöse von rund 16 Mio. Euro (Vorjahr: 18 Mio. Euro) und ein EBIT von -2,0 Mio. Euro (Vorjahr: 0,2 Mio. Euro) erzielt. Der Umsatz- und Ergebnisrückgang resultiert im Wesentlichen aus Umsatzverschiebungen im Zuge der strategischen Umstellung vom Lizenz- zum Cloud-Geschäft. Diese Transformation führt zwar kurzfristig zu Umsatz- und Ergebnisschwankungen, sorgt aber durch die wiederkehrenden Cloud-Umsätze in den Folgejahren für mehr Stetigkeit. Im Cloud-Geschäft verzeichnete Intershop im ersten Halbjahr 2018 deutlich gestiegene Auftragseingänge in Höhe 2,2 Mio. Euro (Vorjahr: 0,7 Mio. Euro). Die Umsätze im Segment Cloud und Subscription stiegen um 14 % auf 2,5 Mio. Euro. Nachdem Vorstand und Aufsichtsrat heute die konsequente Transformation in Richtung Cloud erneut bestätigt haben, passt Intershop seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 entsprechend an. Aufgrund des verstärkten Rückgangs bei Lizenzerlösen plant das Management nun mit leicht geringeren Umsätzen gegenüber dem Vorjahr und einem negativen operativen Ergebnis (EBIT) im niedrigen einstelligen Millionen Euro-Bereich. Bisher war man von leicht steigenden Umsätzen und einem leicht positiven EBIT ausgegangen. Ungeachtet dessen bleibt das mittelfristige Ziel von 50 Mio. Euro Umsatz und einer EBIT-Marge von 5 % für das Jahr 2020 weiterhin fest im Fokus des Managements. Die finalen Zahlen und der Bericht des ersten Halbjahres 2018 werden wie geplant am 1. August 2018 veröffentlicht. Kontakt: Investor Relations Heide Rausch T: +49-3641-50-1000 F: +49-3641-50-1309 ir@intershop.de 26.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Intershop Communications AG Intershop Tower 07740 Jena Deutschland Telefon: +49 (0)3641-50-0 Fax: +49 (0)3641-50-1309 E-Mail: ir@intershop.de Internet: www.intershop.de ISIN: DE000A0EPUH1 WKN: A0EPUH Indizes: CDAX, PRIMEALL, TECHALLSHARE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 708041 26.07.2018 CET/CEST

