Fura Gems Inc.: FURA GEMS ERWIRBT ZUSÄTZLICHE RUBIN-LIZENZ IN MOSAMBIK DGAP-News: Fura Gems Inc. / Schlagwort(e): Marktbericht/Zwischenbericht Fura Gems Inc.: FURA GEMS ERWIRBT ZUSÄTZLICHE RUBIN-LIZENZ IN MOSAMBIK 26.07.2018 / 09:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. FURA GEMS ERWIRBT ZUSÄTZLICHE RUBIN-LIZENZ IN MOSAMBIK Toronto, Ontario. 26. Juli 2018 - Fura Gems Inc. ("Fura" oder das "Unternehmen") (TSXV: FURA, OTC: FUGMF und FRA: BJ43), ein neues Schmucksteinbergbau- und Marketingunternehmen mit Smaragd- und Rubinprojekten in Kolumbien bzw. Mosambik gibt bekannt, dass es einen Aktienkaufvertrag abgeschlossen hat, gemäß dem das Unternehmen eine 100% -Beteiligung an der Rubin Prospecting-Lizenz Nr. 5572L ( die "Lizenz") im Distrikt Montepuez in der Provinz Cabo Delgado in Mosambik (die "Akquisition") erwerben wird. Dev Shetty, President und CEO von Fura, kommentierte: "Wir freuen uns, unsere Position im größten Rubingürtel von Montepuez in Mosambik weiter zu festigen. Die Fusion der Vermögenswerte mit Mustang und Regius, die letzte Woche angekündigt wurde, gibt Fura in Verbindung mit dem Erwerb dieser Lizenz nun weiteren Zugang zum sekundären Schwemmland und zur primären Lagerstätte von Rubinen in der Region. In den letzten 18 Monaten ist Furas Geschäft enorm gewachsen. Wir haben jetzt zwei wichtige Silos von Farbedelsteinen in unserem Portfolio, Smaragde aus Kolumbien, den vom Wert her weltweit größten Smaragdlieferanten und Rubine aus Mosambik, dem nach Volumen her größten Rubinlieferanten der Welt. Zusätzlich besitzen wir jetzt das größte Landpaket des Landes. Mit diesen Vermögenswerten und unserem äußerst erfahrenen Team sind wir der Ansicht, dass wir in einer hervorragenden Position sind, um ein Weltklasse-Edelsteinunternehmen zu schaffen. Ich möchte meinem Team in Fura für ihre Leidenschaft und ihr Engagement, den lokalen Partnern und der Regierung von Kolumbien und Mosambik für ihre anhaltende Unterstützung danken." Details des Kaufvertrags Fura und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Gesellschaft haben mit Azores Overseas Inc. ("Azoren") einen Kaufvertrag am 24. Juli 2018 abgeschlossen. Gemäß der Vereinbarung wird Fura durch den Erwerb von 100% der Quoten von Mozambican Ruby Ltd. (MRL) eine 100% -Beteiligung an der Lizenz erwerben. ("MRL"). Der Gesamtkaufpreis gemäß der Vereinbarung ist wie folgt: * USD 381.000 in bar bei Abschluss der Übernahme an Azores Overseas Inc. * 2.500.000 Stammaktien des Fura-Aktienkapitals ("Fura-Aktien"), die bei Abschluss der Übernahme an Azores Overseas Inc. ausgegeben werden. Darüber hinaus wird Fura 993.900 USD zahlen, um bestimmte Verbindlichkeiten von MRL beim Abschluss der Übernahme zu begleichen. Die Fura-Aktien unterliegen einer regulatorischen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach Abschluss der Akquisition. Die Übernahme wird voraussichtlich bis zum 30. September 2018 abgeschlossen sein. Die Übernahme geschieht zu Marktbedingungen nach Richtlinien der TSX Venture Exchange ("TSXV") und unterliegt der Genehmigung durch die TSXV. Fura zahlt im Zusammenhang mit der Akquisition keine Vermittlungsgebühren. Der Abschluss der Übernahme unterliegt der Erfüllung der üblichen Präzedenzfälle, unter anderem dem Erhalt der Genehmigung des Ministeriums, dem Abschluss des Lizenzerwerbs durch MRL, wobei Fura mit den Ergebnissen seiner Due Diligence, der Genehmigung der TSXV und der Bereitstellung von anwendbaren Rechtsgutachten bezüglich des Titels der Lizenz zufrieden ist. Für weitere Informationen über Fura Gems Inc. kontaktieren Sie bitte: Fura Gems Inc. Dev Shetty - President & Chief Tel: +971 (0) 4 240 8760 Executive Officer dev.shetty@furagems.com Vikram Pathak - Investor Tel: +1-647-276-7816 Relations vikram.pathak@furagems.com Public Relations Tavistock (UK) Jos Simson / Tel: +44-207-920-3150 Barney Hayward [1]fura@tavistock.co.uk 1. mailto:fura@tavistock.co.uk Investor Relations Renmark Tel.: 416-644-2020 or 514-939-3989 Financial Communications Inc. [1]bmire@renmarkfinancial.com 1. Barry Mire, Vice President mailto:bmire@renmarkfinancial.com Über Fura Gems Inc. Fura Gems Inc. ist ein Schmucksteinbergbau- und Marketingunternehmen, das sich mit dem Abbau, der Exploration und Akquisition von Edelsteinlizenzen befasst. Furas Hauptsitz befindet sich in Toronto, Kanada und der Sitz der Hauptverwaltung ist im Almas Tower in Dubai. Fura wird an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "FURA" gehandelt. Fura beschäftigt sich mit der Exploration von Ressourcenliegenschaften in Kolumbien und besitzt eine 76%-Beteiligung an der Smaragdmine Coscuez in Boyaca, Kolumbien. Fura beschäftigt sich ebenfalls mit der Exploration und dem Abbau von Rubinen in Mosambik durch eine 80%-Effektivbeteiligung an vier Rubinlizenzen (4392, 3868, 3869 und 6811), die das Unternehmen im November 2017 erwarb. Qualifizierte Person Ricardo A. Valls, M.Sc., P.Geo., von Valls Geoconsultant, Toronto, Ontario, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und deren Verbreitung genehmigt. Herr Valls gilt als unabhängiger Berater von Fura. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. Regulatorische Erklärungen Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die Auswirkungen von Managementterminen, die Explorationsaktivitäten und Bergbauaktivitäten des Unternehmens sowie die Leistung des Unternehmens. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "Pläne", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "Schätzungen", " Vorhersagen "," beabsichtigt "," antizipiert "oder" ahnt nicht "oder" glaubt "oder Variationen solcher Wörter und Sätze oder geben an, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse" können "," könnten "," würden ", "Könnte" oder "wird genommen werden", "auftreten" oder "erreicht werden". Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen genannten oder implizierten abweichen aber nicht beschränkt auf: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten; die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; regulatorische Risiken; Risiken im Zusammenhang mit Auslandseinsätzen, Unsicherheiten in Bezug auf die Lagerstätte Coscuez, die nie modernen Abbaumethoden unterworfen wurden, sowie keine umfassende Machbarkeitsstudie; Altlastenrisiken, Titelrisiken und andere Risiken der Bergbauindustrie. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Informationen sich als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit geltenden Wertpapiergesetzen. 