Facebook: Jetzt kaufen!

Autsch! Facebook (WKN: A1JWVX / ISIN: US30303M1027) hat der Börse eindrucksvoll aufgezeigt, dass Hightech-Werte sehr wohl verwundbar sind. Analystenerwartungen verpasst und anschließend 100 Mrd. Dollar an Börsenwert in den Sand gesetzt. Aber es gibt auch viel Positives!

Die EU-Datenschutzverordnung und der Skandal um Cambridge Analytica - beides hat Facebook geschadet. Die jüngste Bilanz zeigt es auf. Die Zahl der täglich und monatlich aktiven Nutzer in Europa ging zurück. Entsprechend schwach war der Umsatz im vergangenen Quartal und das noch ganze dann noch schlechter als erwartet. On Top gab es dann noch eine konservativere Prognose für das Gesamtjahr - alles in allem keine guten Nachrichten vom Social-Media-Konzern. Die Folge:

