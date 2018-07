Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Autobauer habe ein schwieriges Quartal hinter sich, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebit) habe zwar seinen Erwartungen entsprochen, sei aber durch zahlreiche Einmaleffekte und Gegenwind belastet worden. So habe das Autogeschäft etwa unter ungünstigen Währungseffekten gelitten und das Lkw-Geschäft in Nordamerika an Volumen eingebüßt./ck/gl Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-07-26/09:37

ISIN: DE0007100000