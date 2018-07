Der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestle hat im ersten Halbjahr von einer stärkeren Dynamik in den USA und in China profitiert. Auch das Geschäft mit der Säuglingsnahrung nahm Fahrt auf. Kaffee und Tiernahrung waren ebenfalls rund um den Globus gefragt.

So stieg der Umsatz in der ersten Jahreshälfte um 2,3 Prozent auf 43,9 Milliarden Schweizer Franken (38 Mrd Euro), wie der Hersteller von Kitkat-Schokoriegeln, Maggi-Suppe und Nescafé am Donnerstag in Vevey mitteilte. Aus eigener Kraft wuchs der Konzern um 2,8 Prozent. Das war mehr, als Analysten erwartet hatten.

Der Gewinn verbesserte sich im ersten Halbjahr um 19 Prozent auf 5,8 Milliarden Franken. Dies lag vor allem an Unternehmensverkäufen. Die Aktie stand kurz nach Handelseröffnung ein knappes Prozent im Plus.

Nestle bekommt derzeit Druck vom aktivistischen Investor Daniel Loeb. Dieser hatte sich bei dem Konzern eingekauft und hält etwas mehr als ein Prozent der Anteile. Loeb dringt auf mehr Tempo beim Konzernumbau und fordert die Trennung von Geschäftsbereichen, die 15 Prozent des Umsatzes ausmachen. Die Mittel daraus sollen für Zukäufe und weitere Aktienrückkäufe verwendet werden.

Nestle-Chef Mark Schneider, der seit etwa zwei Jahren an der Spitze des Konzerns steht, hat bereits einiges in die Wege geleitet, um den schweren Tanker agiler zumachen. So wurde beispielsweise das US-Süßwarengeschäft an den Nutella-Hersteller Ferrero verkauft. Derzeit überprüft Nestle zudem den Verkauf des Lebensversicherungsgeschäfts Gerber, das der Konzern einst bei der Übernahme des gleichnamigen Säuglingskost-Herstellers mitgekauft hatte.

Ein im Mai eingefädelter Deal mit der US-Kaffeehauskette Starbucks soll Ende August über die Bühne gehen. Nestle übernimmt von den Amerikanern das Handelsgeschäft außerhalb der Kaffeehäuser und kann somit künftig weltweit Starbucks-Kaffee vertreiben.

Der Umbau kostet Geld. Allein dieses Jahr wird Nestle Restrukturierungskosten in Höhe von 700 Millionen Franken verbuchen. Für das Gesamtjahr präzisierte der Konzern seine Umsatzprognose und erwartet nun ein Wachstum von 3 Prozent. Die Spanne betrug zuvor 2 bis 4 Prozent. Mit einer Beschleunigung rechnet Schneider in der zweiten Jahreshälfte. Auch die operative Marge soll sich weiter verbessern./she/men/fba

