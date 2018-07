BERLIN (Dow Jones)--Die USA haben dem Energiekonzern Innogy den Kauf großer Windparkprojekte in Nordamerika gestattet. Die Essener können damit den Windparkentwickler Ever Power übernehmen, der in acht amerikanischen Bundesstaaten über Projekte in unterschiedlichen Stadien verfügt, wie Innogy mitteilte.

Insgesamt könnten die Windfarmen an Land bei vollständiger Umsetzung auf eine Leistung von 2 Gigawatt kommen, was derjenigen von zwei Atomkraftwerken entspricht

Laut Innogy sind drei Windparks schon recht weit gediehen und sollen Ende 2020 Strom produzieren. Der Baustart für den ersten der drei ist für Anfang nächsten Jahres geplant. "Unser verstärktes Team konzentriert sich nun auf die Umsetzung unserer ersten US-Windprojekte. Nach Inbetriebnahme werden unsere Windparks hunderttausende Haushalte mit grünem Strom versorgen", erklärte der zuständige Vorstand für die erneuerbaren Energien, Hans Bünting. Über den Kaufpreis für Ever Power wurde Stillschweigen vereinbart.

Wegen der zwischen Eon und RWE vereinbarten Zerschlagung des Unternehmens wird das Geschäft mit grünem Strom künftig wieder auf die bisherige Mutter RWE übergehen.

July 26, 2018

