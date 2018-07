Liebe Trader, Seit vielen Monaten belasten Zollstreitigkeiten zwischen den USA und dem Rest der Welt wichtige Industriezweige, so auch die deutsche Automobilbranche. Offenbar hat EU-Kommissionspräsident Juncker am Mittwoch nach mehrstündigen Verhandlungen mit dem US-Präsidenten doch noch eine Lösung für eine Entschärfung des Zollstreites gefunden. Besonders BMW profitiert im heutigen Handel von einer regen Nachfrage. Wie so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...