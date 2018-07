Die Commerzbank hat die Einstufung für Heidelberger Druck vor den Quartalszahlen am 8. August auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,10 Euro belassen. Der Quartalsbericht dürfte einen robusten Auftragseingang ergeben, an der Einschätzung des Wertes aber nichts ändern, schrieb Analyst Malte Schulz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung der Aktie und kurzfristig fehlende Impulse sprächen für die bestehende Einstufung./mf/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

