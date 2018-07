Die Commerzbank hat die Einstufung für Kion nach den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die Zahlen seien uneinheitlich ausgefallen, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein Teil der Belastungen dürften im zweiten Halbjahr allerdings an Wirkung verlieren und das Abschlagspotenzial verringern./mf/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-07-26/11:08

ISIN: DE000KGX8881