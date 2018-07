Die Aktien der Commerzbank setzen ihren Aufwärtstrend fort: Am Donnerstag notieren die Papiere knapp 1,6 Prozent höher als am Vortag. Die Bodenbildung schreitet damit voran und schürt die Kursphantasie bei den Anlegern. Dies nicht zuletzt im Hinblick auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen Anfang August. Was Anleger jetzt wissen müssen.

