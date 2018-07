FRANKFURT (Dow Jones)--Der Linsenhersteller Essilor hat im ersten Halbjahr wegen ungünstiger Wechselkurse einen Umsatzrückgang um 3,5 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro verzeichnet. Wechselkursbereinigt seien die Einnahmen aber um 4,4 Prozent gestiegen, teilte der französische Konzern mit. Auch operativ und netto gingen die Gewinne zurück, die Wechselkurseffekte herausgerechnet stieg aber der Nettogewinn um 4,8 Prozent auf 421 Millionen Euro.

Essilor befindet sich gerade im Prozess zur Fusion mit dem italienischen Brillenhersteller Luxottica. In China erteilten die Wettbewerbshüter dem Zusammenschluss nun ihren Segen, allerdings nur unter Bedingungen. So darf das fusionierte Unternehmen den Händlern in China nicht untersagen, in ihren Läden Brillen von Wettbewerbern zu verkaufen. Das gilt aber nur, wenn es sich nicht um Ein-Marken-Geschäft oder Franchise-Läden handelt.

In der EU ist das Fusionsvorhaben ebenfalls schon genehmigt. In der Türkei steht das Ok der Wettbewerbshüter noch aus.

