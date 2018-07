Die NordLB hat das Kursziel für Sartorius nach Halbjahreszahlen von 75 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Pharma- und Laborzulieferer sei zurück in der Spur, um seine Schätzungen für das Gesamtjahr zu erreichen, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die negativen Währungseffekte hätten nachgelassen und dürften sich in der zweiten Jahreshälfte weiter abschwächen./ck/zb

Datum der Analyse: 26.07.2018

