Berlin (ots) - Mit seiner "Situationsanalyse Profifußball 2017" hat der "FC PlayFair! Verein für Integrität im Profifußball e.V." (www.fcplayfair.org) bereits im Mai 2017 auf eine Entwicklung hingewiesen, die mit dem Auftreten der mittlerweile "Die Mannschaft" genannten deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Herren bei der Weltmeisterschaft in Russland einen vorläufigen negativen Höhepunkt erreichte. Immer mehr Hashtags, von den Fans abgeschottete Nationalspieler oder schlechtes Krisenmanagement der DFB-Spitze sind nur einige Dinge, die schief laufen - und das sportliche Auftreten konnte die Tatsache nicht überdecken, dass DFB und "Mannschaft" sich immer mehr von den Fans, ihrer Basis, entfremden. Dieser Entfremdung will nun auch der 79-fache Nationalspieler Torsten Frings entgegenwirken.



Der 41-jährige Mann aus Würselen hat mehrere Welt- und Europameisterschaften für den DFB bestritten, er ist Deutscher Meister, mehrfacher Pokalsieger und bekennender Unterstützer des Deutschen Fußball Botschafters e.V.. Bis heute gilt er als Paradebeispiel dafür, dass man auch als bekannter Fußballprofi die Nähe zu den Fans durchaus nicht verlieren muss. Frings war und ist keiner, der sich mit populistischen Forderungen in Talkshows profiliert.



Jetzt sagt er: "So kann es nicht weitergehen. Der Fußball in Deutschland entfremdet sich immer weiter von den Fans. Es ist für alle Beteiligten an der Zeit, sich an einen Tisch zu setzen und gemeinsam zu überlegen, wie man dieser Entwicklung entgegensteuern kann." Frings spricht sich entschieden für einen konstruktiven Dialog der Verantwortlichen des DFB mit den Fans aus - eine Forderung, die auch der FC PlayFair! seit seiner Entstehung immer wieder formuliert. Verschiedene Lösungsansätze wurden als Diskussionsgrundlage bereits aufgezeigt - nun ruft mit Torsten Frings zum ersten Mal ein vielfacher Nationalspieler dazu auf, sich mit den Zielen des FC PlayFair! auseinanderzusetzen bzw. den Verein zu unterstützen.



Neben der "Situationsanalyse Profifußball 2017", einer wissenschaftlichen Studie mit fast 18.000 beteiligten Fans aller Vereine der ersten und zweiten Bundesliga, hat der FC PlayFair! auch einen Antrag bei der UNESCO gestellt, die Fußball-Fankultur zum immateriellen Weltkulturerbe zu erklären. Zuletzt trat der Verein mit einer Untersuchung zum Thema "Fanvertreter im Aufsichtsrat" sowie mit der Fan-App "UFFL" (www.uffl.app) an die Öffentlichkeit. Torsten Frings: "Ich unterstütze den FC PlayFair!, weil er sich für die Belange der Fans einsetzt und weil er die Gefahr der Entfremdung des Fußballs von seiner Basis mit wissenschaftlichen Fakten unterlegt hat. Auch viele weitere Fanprojekte nehmen sich konstruktiv dieses Themas an - sie alle gilt es nach Kräften zu unterstützen. Der DFB hat im Übrigen mit der Verpflichtung von Jürgen Klinsmann und Jogi Löw schon einmal gezeigt, dass er zur kritischen Analyse und zur richtigen Reaktion darauf durchaus in der Lage ist. Jetzt ist es an der Zeit, noch einmal richtig zu reagieren."



Über den FCPlayFair!



Der "FC PlayFair! Verein für Integrität im Profifußball e.V." wurde im Januar 2017 von Familienunternehmer Claus Vogt und Sportökonom Prof. Dr. André Bühler gegründet, um angesichts der immer weiter zunehmenden Kommerzialisierung im Profifußball in Deutschland und anderswo die dringendsten Probleme zu identifizieren und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen. Die Mitglieder des FC PlayFair! lieben den Fußball und sind Anhänger der unterschiedlichsten Clubs. Sie sitzen in der Loge und stehen in der Kurve. Der FC PlayFair! arbeitet streng übervereinlich. Weitere Informationen unter www.fcplayfair.org.



OTS: FC PlayFair! newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126488 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126488.rss2



Pressekontakt: FC PlayFair! - Verein für Integrität im Profifußball e.V. c/o CP Kommunikation Christian Prechtl Alte Eppelheimer Straße 23 69115 Heidelberg +49 (0)177 2828111 info@cpkomm.de www.cpkomm.de