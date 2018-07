London (www.anleihencheck.de) - Andrew Harman, Senior Portfoliomanager für Multi Asset Solutions bei First State Investments, kommentiert im Vorfeld die heutige Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB).Die früher als erwartete Ankündigung der EZB, ihre Anleihekäufe zu reduzieren und bis Dezember 2018 auslaufen zu lassen, habe den Fokus auf potenzielle Reinvestitionen von Cash Flows in bestehende Investitionen verlagert. Man erwarte nicht, dass dies einen nachhaltigen Einfluss auf die Finanzmärkte haben dürfte; die Renditekurven seien derzeit sehr flach und es würden für jedes Land gesonderte Kaufbeschränkungen gelten. Man gehe jedoch momentan davon aus, dass die Ankündigungen für Reinvestitionen umfangreichere Auswirkungen auf kleinere Märkte wie Portugal haben könnten. Dennoch erwarten die Experten von First State Investments aktuell, dass sich die EZB ein größtes Maß an Flexibilität beibehält, bis sich eine klarere Entwicklung der Wirtschaft und Inflation abzeichnet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...