marktEINBLICKE um 12: DAX-Sommerrallye ist wieder da - Lufthansa und Volkswagen haussieren

Die amerikanisch-europäischen Zollgespräche brachten die erhoffte Entspannung im Handelsstreit. In der Folge kann der DAX deutlich zulegen und der Sommerrallye neues Futter geben.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,4% 12.752

MDAX +0,9% 26.934

TecDAX +0,8% 2.938

SDAX +0,9% 12.368

Euro Stoxx 50 +0,6% 3.488

An der Spitze des DAX notiert die Aktie der Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125). Anleger greifen ohne aktuelle Nachrichten bei der Airline zu, nachdem die Konkurrenz zuletzt positive Zahlen gemeldet hatte und die Lufthansa selbst am kommenden Dienstag Zahlen meldet. Ebenfalls gefragt sind nach der Zolleinigung die Aktien der Autowerte. Größter Gewinner ist dabei Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039), gefolgt von BMW (WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003). Bei Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) bremsen die Quartalszahlen etwas die Euphorie. Im Blickt stehen desweiteren die Aktien von Facebook (WKN: A1JWVX / ISIN: US30303M1027). Infolge enttäuschender Zahlen hat das Social Network 100 Mrd. Dollar an Börsenwert in den Sand gesetzt. Doch es gibt auch Positives.

