Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Santander nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Die Bank sollte problemlos Renditen von 12 bis 13 Prozent in den kommenden Jahren erreichen, schrieb Analyst Jan Wolter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Blick auf die Quartalszahlen. Dabei dürften Brasilien und Spanien weiterhin den Schwerpunkt des Geschäfts ausmachen./mf/das Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-07-26/12:50

ISIN: ES0113900J37