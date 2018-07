Gleich zwei Aktien aus den Top-10-Werten der Schweizer Beteiligungsgesellschaft BB Biotech haben am Mittwochabend Zahlen für das zweite Quartal gemeldet: der mit 4,6 Prozent achtgrößte Wert und der mit 6,5 Prozent fünftgrößte Wert im Portfolio. Die Zahlen fielen bei beiden Titeln besser als erwartet aus, bei Gilead überschattete jedoch der Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden John F. Milligan. Gilead erzielte von April bis Juni Einnahmen in Höhe von 5,65 Milliarden Dollar, was klar über den Analystenschätzungen von 5,19 Milliarden Dollar lag. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 Dollar und lag damit ebenfalls deutlich über den Erwartungen von 1,56 Dollar je Aktie. Allerdings bedeuten beide Werte ein massives Minus im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode. Grund ist das massiv rückläufige Hepatitis-C-Geschäft. Die Aktie stand deswegen bereits in den vergangenen Jahren massiv unter Druck. Zuletzt zeichnete sich aber eine leichte Erholung ab.

