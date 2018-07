Erst am 7. August werden die Quartalsergebnisse der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001) erwartet, aber schon heute könnten für die Aktie Weichen gestellt werden. Denn sollte die EZB, deren Entscheidung gleich ansteht, an ihrem Kurs festhalten, die Zinswende sehr, sehr langsam anzugehen, wäre das für die deutschen Banken unerfreulich. Die dann weiterhin niedrigen Zinsen erschweren das Wirtschaften durch problematisch niedrige Gewinnspannen. Das scheinbare Einvernehmen zwischen USA und EU in Bezug auf die Handelsfragen, das gestern durchschien, beflügelte die Aktie zwar auch ein wenig. Denn würde ein Handelskrieg ausbleiben, würde ...

