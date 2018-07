Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Essilor nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Die Halbjahresresultate des Brillenglasherstellers hätten die Erwartungen zwar verfehlt, das habe aber vor allem an Effekten außerhalb des Tagesgeschäfts gelegen, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aus eigener Kraft sei das Unternehmen denn auch etwas stärker gewachsen als gedacht. Insgesamt seien die Resultate also durchwachsen ausgefallen./mis/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0105 2018-07-26/13:42

ISIN: FR0000121667