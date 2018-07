Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe starke Halbjahresresultate vorgelegt und den Jahresausblick angehoben, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsätze in den beiden Sparten Pharma und Diagnostik hätten sich besser entwickelt als gedacht. Die Markterwartungen dürften nun steigen./mis/tav Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0111 2018-07-26/13:47

ISIN: CH0012032048