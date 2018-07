Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie nach den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die beeindruckende Entwicklung bei Silizium im zweiten Quartal habe die Schwäche anderer Segment nicht vollständig ausgeglichen, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. So sei der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) etwas unter den Konsensschätzungen geblieben./mf/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

