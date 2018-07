Die Baader Bank hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 172 Euro belassen. Das sehr starke Geschäft mit Polysilikonen habe bei dem Spezialchemiekonzern die Schwäche in allen anderen Geschäftsbereichen übertüncht, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/jha/ Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000WCH8881