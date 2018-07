Aixtron: So kann es weiter gehen

Aixtron (WKN: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6) blickt optimistischer in die Zukunft. Der auf die Halbleiterindustrie spezialisierte Anlagenbauer konnte im ersten Halbjahr bei Aufträgen, Umsatz und Gewinn zulegen.

Der Auftragseingang inklusive Ersatzteile und Service verbesserte sich im ersten Halbjahr auf 154,3 Mio. Euro (+20 Prozent). Getrieben wird diese positive Entwicklung vor allem von der fortgesetzten Nachfrage nach MOCVD-Anlagen zur Herstellung von roten, orangefarbenen und gelben (ROY) LED sowie insbesondere nach MOCVD-Anlagen zur Herstellung von Lasern wie oberflächen- (VCSEL, Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser) oder kantenemittierende Lasern (EEL, Edge Emitting Laser) für Anwendungen in der 3D-Sensorik oder der optischen Datenübertragung.

Die Umsatzerlöse stiegen im Jahresvergleich um 3 Prozent auf 117,6 Mio. Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich im Jahresvergleich auf 12,0 Mio. Euro. Das Nettoergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahr auf 16,0 Mio. Euro und war positiv beeinflusst durch die im ersten Quartal 2018 erfolgte Aktivierung von latenten Steuern in Höhe von 5 Mio. EUro, die aus dem Übergang von Verlusten in der Vergangenheit hin zu erwarteten Gewinnen in 2018 resultieren.

