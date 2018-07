Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Sartorius nach Quartalszahlen von 90 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Ergebnisse hätten die bereits hohe Bewertung der Aktien noch unterstrichen, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Selbst nach den guten Zahlen sei die Aktie gefallen, was die hohen Ansprüche des Marktes widerspiegele. Wegen höherer Gewinnschätzungen habe er das Kursziel leicht erhöht./bek/jha/ Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007165631