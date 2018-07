Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Die Resultate des Spezialchemiekonzerns seien durchwachsen gewesen, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen seien zwar in einigen Belangen verfehlt worden, es habe aber Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr und zum Vorquartal gegeben, da sich das Silikon-Geschäft weiter starke entwickelt habe./mis/zb Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0192 2018-07-26/15:46

ISIN: DE000WCH8881