Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Boeing nach Zahlen von 375 auf 387 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Flugzeugbauer habe solide Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt, allerdings liege die Latte mit Blick auf die Investorenerwartungen hoch, schrieb Analyst Noah Poponak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er vor allem auf die Erwartungen an den freien Barmittelfluss./ck/mis Datum der Analyse: 26.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0193 2018-07-26/15:46

ISIN: US0970231058