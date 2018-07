China hat 17 Städte und Regionen ausgewählt, um ein Pilotprogramm zum Recycling gebrauchter Elektrofahrzeugbatterien zu starten. Das Programm wird Metropolen wie Peking, Shanghai und Xiamen sowie die Provinzen Jiangsu, Anhui und Guangdong umfassen. Das hat das chinesische Ministerium für Industrie und IT gestern in einem Statement bekanntgegeben. Konkret sollen Stadt- und Regionalregierungen in China ermutigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...